ثلوج.. أمطار غزيرة وبرودة بهذه الولايات غدا الأربعاء

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار غزيرة وثلوج، على عدة ولايات من الوطن، غدا الأربعاء.

وحسب ذات المصالح، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من تلمسان، النعامة، البيض، الأغواط وتيارت.

فيما تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، بشار، تيارت، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال.

بالإضافة إلى ولايات الأغواط، تقرت، غرداية، المنيعة، تيميمون، ورقلة، وإن صالح.