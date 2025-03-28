ثلوج.. أمطار غزيرة وبرودة بهذه الولايات غدا السبت

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، وثلوج على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية، على المناطق الشرقية للوطن.

وأفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار بكمية تتراوح بين 30 و50 ملم، كما قد تصل أو تتجاوز الـ70 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه، في كل من بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وسطيف، ميلة، وقسنطينة.

وسيبدأ تساقط الأمطار، غدا السبت، على الساعة السادسة مساء، ليستمر إلى غاية يوم الأحد، على الساعة 11:00 مساءً.

فيما أفاد نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج، على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1100 متر، بكمية تتراوح بين 10 و15 سم.

وسيبدأ تساقط الثلوج، يوم غد السبت، على الساعة التاسعة مساء، ليستمر إلى غاية صباح الأحد، على الساعة التاسعة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، والبويرة، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، قسنطينة، وقالمة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 14 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.