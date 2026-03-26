ثلوج.. أمطار غزيرة ورياح قوية بداية من الجمعة وإلى غاية الاثنين

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الخميس، عن قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية. يتمثل في تساقط أمطار رعدية على أغلب المناطق الجنوبية خلال ظهيرة الجمعة. بكميات تتعدى 50 ملم محليا.

وأشارت خارطة توزيع الأمطار، إلى أن الولايات المعنية هي كل من بشار، بني عباس، غرداية، المنيعة، تيميمون، اليزي، جانت.

كما ستشهد كل من برج باجي مختار، عين قزام، أدرار، رياح قوية بسرعة 60 كلم/سا مرفوقة بتطاير كثيف للزوابع الرملية.

اما الولايات الشمالية، بالتحديد في المرتفعات الشرقية والوسطى ستعرف بداية من الجمعة تساقط للثلوج على مرتفعات 1200 متر.

وستشهد ظهيرة الجمعة، سكيكدة، بجاية، سوق أهراس، عنابة، قسنطينة، سطيف، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، خنشلة. المسيلة، تبسة بوسعادة امطار الرعدية تصل إلى 30 ملم.

أما يوم الأحد فمن المتوقع أن يدخل اضطراب جوي آخر محمل بأمطار رعدية وثلوج كثيفة على أغلب المرتفعات الغربية التي بلغ علوها 1000 متر. بسمك يتراوح بين 5 و 10 سم في الهضاب العليا والمناطق الداخلية الغربية.

كما ستشهد الولايات الشمالية بداية من الأحد، سلسلة من الاضرابات الجوية محملة بالأمطار الغزيرة والبرد والثلوج. إضافة إلى انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور