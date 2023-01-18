ثلوج.. أمطار غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوي، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. حيث ستصل كمية الأمطار المرتقبة بين 30 و 40 ملم إلى 50 ملم، إلى غاية منتصف نهار الخميس.

كما ذكرت النشرية أن الولايات المعنية بهذه الأمطار هي كل من الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس. إضافة إلى تيزي وزو، بجاية وجيجل، عين الدفلى، البليدة والمدية.

وفي نشرية خاصة أخرى، ستشهد كل من ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران ومستغانم، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان. تسمسيلت، تيارت وسعيدة، سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، قالمة، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف. تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 20 و40 ملم إلى غاية التاسعة صباحا من يوم الخميس.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 700 و 800 متر. بسمك يتراوح بين 10 و 20 سم إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس.

أما الولايات المعنية بهذه الثلوج، أشار المصلحة ذاتها، إلى كل من تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى. والبليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، وبجاية، جيجل، سطيف وبرج بوعريريج، البويرة، تيارت وسعيدة.

في حين، ستعرف كل من ولايات النعامة، البيض، الأغواط، والجلفة تساقط ثلوج بسمك بين 5 و10 سم على المرتفعات بين 700 و800 متر. إلى غاية التاسعة صباحا من يوم غد.

وفي سياق الاضطرابات الجوية التي تعرفها الجزائر منذ أمس الثلاثاء، حذرت الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية. تتراوح سرعتها بين 60 و 70 كلم في الساعة إلى غاية الساعة 15:00 مساء.

وهذا في كل من الولايات المعنية، تلمسان، عين تيموشنت، وهران ومستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس. إضافة إلى تيزي وزو، سيدي بلعباس، معسكر وغليزان، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت وعين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، المسيلة والجلفة.