ثلوج..أمطار غزيرة ورياح قوية غدا الأربعاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من قدوم اصطراب جوية محمول بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح وزوابع رملية. وهذا على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها باللون الأصفر، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة،. جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة. النعامة، البيض، تيارت، معسكر، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، الأغواط، سوق أهراس، قالمة، تبسة. أم البواقي، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، البويرة، البليدة.

أما الثلوج فتخص كل من تبسة، خنشلة، باتنة، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، البيض، النعامة، الأغواط، تلمسان.

وبخصوص الرياح والزوابع الرملية فإن الولايات المعنية هي كل من المسيلة، أولاد جلال، المغير، الجلفة، الأغواط، غرداية، ورقلة، المنيعة، البيض، سعيدة. النعامة، تلمسان، سيدي بلعباس.

