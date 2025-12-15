ثلوج..أمطار غزيرة وزوابع رملية غدا الثلاثاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة، إضافة إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من مستغانم، وهران، عين تموشنت. تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تيميمون.

كما ستشهد كل من ولايتي البيض والنعامة، تساقط ثلوج كثيفة خلال نفس اليوم.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن ولاية تندوف ستعرف هبوب رياح وزوابع رملية.

