ثلوج.. أمطار مُعتبرة وبرودة بداية من الغد

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن عودة الأجواء الشتوية المُمطرة، بداية من مساء يوم غد الأحد، على أغلب الولايات الشمالية للوطن.

وستكون الأمطار حاضرة، وبكمية معتبرة، على غرب ووسط وشرق البلاد، مع احتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية خاصة الشرقية “مرتفعات الأوراس”.

وبالنسبة ليوم غد الأحد، ستكون الأجواء مستقرة مع بعض السحب العابرة والتي ستتشكل على فترات، على بعض المناطق الشمالية وحتى الجنوبية.

ولكن مع مساء يوم غد الأحد، سيصل منخفض للضغط الجوي، قادم من غرب أوروبا، مُحمل بأمطار ستمس المناطق الغربية. كما ستكون الثلوج حاضرة صبيحة يوم الإثنين على مرتفعات المشرية.

لتنتقل بعدها الأمطار إلى وسط وشرق البلاد، وستخص أغلب المناطق الشمالية على فترات.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار، في كل من الشلف والبليدة والعاصمة وتيزي وزو والبويرة. وكذا ولايات عين وسارة والجلفة وأفلو ومدينة مسعد.

وستكون الأمطار غزيرة مساء الإثنين على المناطق الوسطى والسواحل الغربية، على غرار الشلف وغليزان ووهران وسيدي بلعباس.

كما ستعرف المرتفعات الشرقية، على غرار ولايتي خنشلة وتبسة، تساقطا للثلوج صبيحة الثلاثاء. مع إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات غليزان والشلف وتيارت.

فيما ستتساقط أمطار متفرقة، على ولايات سوق أهراس وتبسة وأم البواقي وتيزي وزو والمدية والبليدة.

درجات الحرارة المرتقبة

هذا وستستمر الأجواء الباردة والصقيعية على مختلف المناطق الشمالية وحتى الجنوبية.

وستصل درجات الحرارة الدنيا، إلى 5 درجات تحت الصفر بالمناطق الداخلية، وستتراوح بين 4 إلى 5 درجات بالمناطق الشمالية، وبين 1 و7 درجات بالمناطق الجنوبية.