ثلوج.. أمطار وبرد شديد اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقطا للأمطار والثلوج وبرد شديد بالمناطق الشمالية للوطن.

وحسب المصالح ذاتها، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، اليوم الجمعة، طقسا ممطراً. كما ستعرف المرتفعات الداخلية التي يزيد علوّها عن 1200 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 11 و14 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 3 و13 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.