ثلوج.. أمطار وبرد شديد بهذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقطا للأمطار والثلوج بعدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الوسطى والشرقية، طقس ممطر. فيما ستعرف المناطق الغربية طقس ممطر إلى مشمس.

هذا وستشهد المرتفعات الشرقية والوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و15 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 4 و13 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.