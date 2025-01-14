ثلوج.. أمطار وبرد شديد بهذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، الذي سيعرف تساقطا للأمطار والثلوج وبرد شديد بالمناطق الشمالية للوطن.

وحسب المصالح ذاتها، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، طقسا ممطراً. وتشكلا للصقيع بالمناطق الداخلية خلال الصبيحة.

كما ستعرف المرتفعات الداخلية التي يزيد علوّها عن 1200 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 10 و13 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 4 و10 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.