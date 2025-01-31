ثلوج.. أمطار وبرد شديد غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس ممطر. فيما ستعرف المرتفعات، التي يصل علوها إلى 1100 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 6 و14 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس غائم جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.