ثلوج.. أمطار وبرد شديد مع بداية السنة

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن قدوم منخفض جوي نشيط الفعالية سيخص كل المناطق الشمالية، ويكون محملا بتساقط للأمطار والثلوج، بداية من يوم غد الثلاثاء.

وحسب ذات المصالح، سيكون المنخفض الجوي، مصحوبا بتساقط للثلوج، على أغلب المرتفعات الشمالية، الغربية والوسطى وخاصة الشرقية التي يزيد علوها عن 1200 متر.

بالإضافة إلى تساقط الأمطار على أغلبية الولايات الداخلية، بداية من يوم غد الثلاثاء حتى الأربعاء والخميس.

وبالنسبة لتساقط الثلوج، سيكون بصفة أكبر يوم الأربعاء، خاصة على المرتفعات الداخلية الشرقية.

أما تساقط الأمطار فسيكون على فترات، على كل من ولايات تبسة وخنشلة وباتنة والأغواط والجلفة وآفلو والمشرية وعين وسارة والمسيلة والنعامة والبيض، وبسكرة وأولاد جلال وبوسعادة.

بالإضافة إلى ولايات تيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان.

كما ستعرف ولايتي العاصمة والبليدة، تساقط بعض الأمطار المتفرقة والخفيفة.

وبالنسبة لكميات تساقط الأمطار، ستتراوح بين 30 إلى 40 ملم محليا.

وستصل الأمطار إلى الجنوب، يوم الخميس القادم، وستخص ولايات الوادي والمغير وتقرت وغرداية، وإليزي وجانت وإن أمناس.

وبخصوص درجات الحرارة، ستستمر الأجواء الباردة جدا، على أغلب المناطق الشمالية للوطن، حتى الغربية منها، وستصل درجات الحرارة الدنيا إلى 4 درجات تحت الصفر ببعض الولايات الداخلية.