ثلوج.. أمطار وبرودة بهذه المناطق غدا الأربعاء

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار، وثلوج على المرتفعات الشرقية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأربعاء، طقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية. وطقس ممطر بالمناطق الوسطى والشرقية.

فيما ستعرف المرتفعات الشرقية التي يصل علوها إلى 1400 متر، غدا، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس من مشمس إلى غائم. وطقس ممطر بأقصى الجنوب بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.