ثلوج.. أمطار وبرودة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواء ممطرة وباردة على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس غائم جزئيا بالمناطق الوسطى والشرقية. وطقس ممطر بالمناطق الغربية. وكذا تساقط ثلوج على قمم جبال الهضاب العليا الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس من مشمس إلى غائم. وتساقط أمطار رعدية بالجنوب الغربي ووسط الصحراء. وتساقطا للثلوج على قمم جبل عنتر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من النعامة، وبشار، وبني عباس، وبرج باجي مختار.

وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.