ثلوج.. أمطار وبرودة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً ممطرة وتساقطا للثلوج، بعدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا غائما جزئيا بالمناطق الوسطى والغربية. وطقس من ممطر إلى مشمس بالمناطق الشرقية. وتساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والغربية التي يتعدى علوها الـ1000 متر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 16 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 9 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس من مشمس إلى غائم. وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و26 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.