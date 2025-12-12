ثلوج.. أمطار وبرودة بهذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء ممطرة وباردة على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط امطار على المناطق الغربية. وأجواء مغشالة وسط وشرق الوطن. وكذا تساقط ثلوج على قمم جبال الهضاب العليا خلال الليل.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من النعامة، وبشار، وبني عباس، تندوف، والبيض.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و21 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس من مشمس إلى ممطر. وتساقط ثلوج على قمم جبل عنتر خلال الليل. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و23 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.