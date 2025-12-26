ثلوج.. أمطار وبرودة بهذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواءً ممطرة على بعض الولايات الغربية، وتساقطا للثلوج بقمم جبل عنتر.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا مشمسا على المناطق الشرقية والوسطى. وتساقطا للأمطار ببعض الولايات الغربية. وكذا تساقطا للثلوج على قمم جبل عنتر خلال الليل.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيسمسيلت، وغليزان، ومعسكر، وسيدي بلعباس، وتلمسان، تيارت وسعيدة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و16 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، أجواء مغشاة جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.