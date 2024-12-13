ثلوج.. أمطار وبرودة شديدة بداية من الغد

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس، والذي سيعرف تساقط أمطار، على عدة ولايات من الوطن، إبتداء من يوم غد السبت.

كما ستعرف المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر، تساقط بعض الثلوج، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

وستميز الأمطار، الولايات الشرقية، غدا السبت، وتحديدا السواحل، على غرار ولايات عنابة وسكيكدة وجيجل، بجاية تيزي وزو والعاصمة.

وسيبدأ تساقط الأمطار، ظهيرة يوم غد السبت، لتستمر إلى غاية يوم الإثنين، بكميات ضعيفة لا تتعدى الـ10 ملم محليا.

وعموما، ستكون الأجواء مشمسة ومستقرة بالمناطق الغربية، مع تشكل الصقيع بالمناطق الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بداية من ليلة اليوم الجمعة، ستكون الأجواء جد باردة، على كل الولايات الشمالية والجنوبية.

وستصل درجات الحرارة الدنيا، إلى درجتين تحت الصفر، ليلة اليوم، بولايات النعامة البيض ومشرية. ودرجة تحت الصفر بقسنطينة وسطيف وأم البواقي وبرج بوعريريج.

أما بالمناطق الساحلية، فستتراوح درجات الحرارة الدنيا، بين 4 و6 درجات. أما بالظهيرة، فستتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة بالسواحل وبين 14 و18 درجة بالمناطق الداخلية.