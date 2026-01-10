ثلوج.. أمطار وبرودة شديدة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات شرقية وثلوج على المرتفعات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا ممطرا بالمناطق الشرقية والوسطى خلال الصبيحة. وطقس غائم جزئيا بالمناطق الشمالية خلال الظهيرة. وتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 1200 متر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 15 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 7 و15 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا من مشمس إلى غائم. وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.