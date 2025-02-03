ثلوج.. أمطار وبرودة شديدة غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقس مشمس إلى ممطر. فيما ستعرف المرتفعات، التي يصل علوها إلى 1200 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و15 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 7 و14 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.