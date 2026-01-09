ثلوج.. أمطار وبرودة على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات شرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية. وتساقط أمطار بالسواحل الشرقية. وتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 1300 متر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف. وقسنطينة، قالمة، وسوق أهراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 15 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 6 و16 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، أجواء مغشاة جزئيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.