ثلوج.. أمطار ورياح ثالث أيام العيد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة، المصادف لثالث أيام عيد الفطر المبارك، أين ستشهد عدة ولايات تساقط ثلوج وأمطار مع هبوب رياح.

وحسب المصادر نفسها، ستكون الأجواء ممطرة بالمناطق الشرقية و الوسطى من البلاد، وغائمة بالمناطق الغربية. فيما ستشهد قمم جبال الأوراس تساقط ثلوج. مع هبوب رياح تصل إلى 40 كلم/سا بالمناطق الشمالية للبلاد.

وبخصوص الجنوب الجزائري، ستشهد شمال الصحراء و الواحات أمطار رعدية غزيرة، وطقس مشمس بالمناطق الجنوبية. مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا.

أما درجات الحرارة، ستتراوح بين 16 و 20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و 19 درجة بالمناطق الداخلية، بينما ستسجل درجات حرارة تتراوح بين 15 و 39 درجة بالمناطق الجنوبية.

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