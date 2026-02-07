ثلوج.. أمطار ورياح شديدة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات وثلوج على المرتفعات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا ممطرا بالمناطق الغربية. وطقس من ممطر إلى مشمس بالمناطق الشرقية والوسطى. وتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 1200 متر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم وسيدي بلعباس وغليزان وتيسمسيلت وتيارت ومعسكر وسعيدة.

فيما تتمثل الولايات المعنية بهبوب الرياح في كل من تلمسان وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، ومعسكر وسيدي بلعباس، وسعيدة وتيارت والنعامة والبيض والأغواط والجلفة.

أما الولايات المعنية بتساقط الثلوج، فهي كل من البويرة وبرج بوعريريج، وسطيف وباتنة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 14 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 7 و16 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا من مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.