ثلوج.. أمطار ورياح شديدة بهذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات وثلوج على المرتفعات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقس من ممطر إلى مشمس. وكذا تساقط ثلوج على المرتفعات الشرقية التي يزيد علوها على 1100 متر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، والبويرة، البليدة، والمدية.

بالإضافة إلى ولايات سطيف، وجيجل، وميلة، وسكيكدة، وقسنطينة، وعنابة، وقالمة، الطارف، وسوق أهراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 14 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 80 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.