ثلوج.. أمطار ورياح قوية على هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط ثلوج وأمطار مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، استمرار تساقط الثلوج إلى غاية منتصف النهار بمرتفعات ولاية تيزي وزو.

كما أفاد تنبيه آخر باستمرار تساقط الأمطار إلى غاية منتصف الليل، على كل من ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب ذات المصالح ستشهد كل من ولايات جيجل، سكيكدة وعنابة هبوب رياح قوية إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

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