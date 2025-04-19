ثلوج.. أمطار ورياح وبرد بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية والوسطى، غدا الأحد، طقسا ممطرا. فيما ستعرف المناطق الشرقية طقس من ممطر إلى مشمس.

هذا وستعرف المرتفعات الداخلية الشرقية، غدا الأحد، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 15 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و24 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح بالمناطق الشمالية للوطن، 70 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا.