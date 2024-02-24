ثلوج.. أمطار ورياح وبرد شديد غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف إستمرار تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس مشمس إلى ممطر. فيما تصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

كما ستتراوح درجات الحرارة، بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و18 درجة بالمناطق الداخلية.

وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1100 متر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وسيتراوح سمك الثلوج بين 5 و10 سم، كما سيبدأ تساقطها منتصف نهار اليوم السبت. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من تيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف. وبجاية وجيجل وميلة وقسنطينة وأم البواقي وسوق أهراس وباتنة، خنشلة وتبسة.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا غدا الأحد. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و34 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.