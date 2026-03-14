ثلوج.. أمطار ورياح وبرودة شديدة غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج على عدد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس ممطر. وتساقط ثلوج على المرتفعات الشرقية والوسطى التي يزيد علوها عن 900 متر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 13 و17 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 7 و13 بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 80 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.