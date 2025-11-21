ثلوج.. أمطار ورياح وبرودة شديدة غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار وثلوج، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية. وتساقط ثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتعدى علوها الـ900 متر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وسطيف، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

كما تتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من عين الدفلى، وتيسمسيلت، والبليدة، والمدية، وبومرداس، والبويرة، تيزي وزو، وبجاية.

بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، وجيجل، وسطيف، وباتنة، وسكيكدة، وقسنطينة، وأم البواقي، وخنشلة، قالمة وسوق أهراس.

كما تتمثل الولايات المعنية بهبوب الرياح في كل من جيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 14 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 6 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.