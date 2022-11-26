ثلوج.. أمطار وطقس جد بارد بداية من الاثنين والأسابيع المقبلة

أفادت النشرية الجوية اليومية لقناة النهار، اليوم السبت، أن بداية من يوم الاثنين، ستشتهد بعض الولايات قدوم اضطراب جوي جديد. حيث ستعرف أغلب المناطق الوسطى والشرقية أمطار غزيرة وثلوج وأجواء جد باردة.

كما أشارت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، إلى أن بداية من الإثنين وإلى غاية الأربعاء، ستعرف المرتفعات الداخلية والوسطى والشرقية تساقط الثلوج. وهذا في المرتفعات التي يصل علوها من 1000 إلى 1200 متر.

أما الأمطار فستكون جد معتبرة، بكميات تتعدى 50 ملم محليا. وهذا في كل من عنابة، سكيكدة، سوق اهراس، قسنطينة، بجاية، جيجل، البويرة، العاصمة، البليدة، المدية. كما سيخص أكثر فعالية واعتبارا ونشاطا على الولايات الوسطى والشرقية. مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في الولايات الغربية لا تتعدى كميتها حوالي 10 إلى 15 ملم.

وبخصوص درجات الحرارة، فستكون جد منخفضة، في النعامة، البيض، مشرية -1. وقسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، “0” درجة، تيسمسيلت، بوسعادة “1”. وتلمسان، مغنية، معسكر “4”، والسواحل 7 و8 إلى 18 في الظهيرة. كما تتراوح درجات الحرارة في الجنوب من 0 إلى 4 درجات.

وبالنسبة للنماذج طويلة المدى، فخلال الأسابيع المقبلة سجلت أجواء شتوية، واستمرار تساقط الثلوج والأجواء الباردة. وكذا الرياح القوية.

أما البحر فسيكون، من هائج إلى شديد الهيجان، بداية من الاثنين، في المناطق الشرقية والوسطى، ورياح تتعدى 70 كلم/سا. كما سيتعدى علو الأمواج الـ5 الأمتار.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا. وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم.

كما ذكرت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية، بالأمطار الغزيرة، هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف. إضافة إلى ميلة، قسنطينة، وبرج بوعريريج.