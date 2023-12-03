ثلوج إستثنائية في ألمانيا تتسبب بتعطل الطيران والسكك الحديدية

عرفت منطقة بافاريا جنوب ألمانيا، تساقطا كثيفا للثلوج، مما تسبب بشلّ الحركة، وخصوصاً في عاصمة المقاطعة ميونيخ حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد.

وأعلن المطار السبت، تعليق رحلاته حتى الساعة 12:00، قبل أن يعلن تمديد الفترة حتى الساعة 06:00 من صباح الأحد، بسبب استمرار تساقط الثلوج. وأكد متحدث باسم المطار تأثر 760 رحلة جوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أكثر من 40 سنتمتراً من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت.

ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم. ونصحت شرطة المدينة “بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى”.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة استثنائية، إلى تعطيل حركة السكك الحديد على نطاق واسع.

وقالت شركة السكك الحديد “دويتشه بان”، إن “محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حالياً”. وتوقّفت الحركة على الخطوط الرئيسية التي تربط المدينة بمحيطها.

كما أشارت شركة النقل العام في ميونيخ (MVG) إلى أنّ جزءا كبيراً من وسائل النقل العام وبينها حافلات وقطارات تخدم الضواحي وحافلات ترام توقفت أيضاً في العاصمة البافارية.

وأكدت أنّ حركة قطار الأنفاق قد تشهد بدورها إلغاء رحلات واضطرابات خلال النهار.

كما أدى تساقط الثلوج إلى إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة السبت في المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتتساقط الثلوج على أجزاء كبيرة من ألمانيا حيث تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر منذ أيام عدة.