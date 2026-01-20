ثلوج.. برودة شديدة وأمطار جد غزيرة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة مع تسجيل موجة برد شديدة عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات قد تتعدى 80 ملم. إلى غاية الساعة 09:00 صبيحة يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية هي: تيبازة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت وسعيدة.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. على ولايات الجزائر العاصمة والبليدة.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والجلفة تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

كما حذرت نشرية خاصة، من استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر. حيث سيصل سمك الثلوج إلى 15 سم ويستمر التساقط إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء.

وهذا على ولايات تلمسان، النعامة، تيارت، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، الأغواط و الجلفة.

وستشهد المرتفعات الداخلية الشرقية بداية من الساعة 18:00 اليوم وإلى غاية فجر يوم الأربعاء. تساقط ثلوج كثيفة على ولايتي باتنة و خنشلة.

هذا وسيستمر تسجيل موجة برد شديدة إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، على ولايات البيض،النعامة وبشار.

