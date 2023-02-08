ثلوج بسمك يصل إلى 15 سم على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و1000متر.

وأفادت النشرية أن سمك الثلوج المرتقبة يتراوح بين 10 و 15 سم، حيث سيكون بداية من الساعة 06:00 صباح الخميس إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، تيزي وزو وبجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج وأم البواقي، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر بسمك الثلوج المرتقبة يتراوح بين 05 و 10سم.

وأفادت النشرية أن تساقط الثلوج سيكون بداية من 15:00 سا مساء الخميس ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من البليدة، المدية وسكيكدة، ميلة، قسنطينة وقالمة.