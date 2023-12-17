ثلوج بسمك يصل لـ15 سم على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى عليها 1100 متر و1200 متر، بسمك يتراوح بين 10 و15 سم.

وحسب ذات النشرية، يبدأ تساقط الثلوج، على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من باتنة خنشلة وتبسة.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم. ويمكن أن تتعدى 50 ملم.

ويبدأ تساقط الأمطار على الساعة الحادية عشر ليلا، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف والبويرة وسطيف وميلة وقسنطينة قالمة وسوق أهراس.

فيما أفادت نشرية أخرى، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم ويمكن أن تتعدى 40 ملم. وتتمثل هذه الولايات في كل

ويبدأ تساقط الأمطار على الساعة الحادية عشر ليلا، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين. فيما تتمثل هذه كل من اليزي وورقلة.