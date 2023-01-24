ثلوج بسمك يصل 15 سم عبر 14 ولاية بداية من ليلة اليوم

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علو 800 إلى 900متر. وسمك الثلوج يتراوح بين 5 و 10سم إلى الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأربعاء في ولاية بشار.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من استمرار تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علو 800 إلى 900متر. وسمك الثلوج يتراوح بين 10 و15سم إلى الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، والبيض.

وحذرت نشرية خاصة ثالثة من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علو 800 إلى 900متر. وسمك الثلوج يتراوح بين 10 و15سم. بداية من التاسعة من مساء اليوم لتستمر إلى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء على الأقل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، والبويرة.