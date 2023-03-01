ثلوج بسمك 20 سم على 18 ولاية

حذرت نشرية خاصة للارصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800الى900 متر. وخلال الليل 700متر سمك الثلوج يتراوح بين 10الى 20سم بداية من الثالثة بعد زوال يوم الخميس. إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة

وتتعلق الولايات المعنية بكل من المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البويرة. برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، تبسة، باتنة، خنشلة.

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