ثلوج بسُمك 20 سم على هذه الولايات حتى الخميس

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط كثيف للثلوج، بسمك يصل إلى 20 سم، على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر.

وحسب ذات النشرية، من المرتقب أن يبدأ تساقط الثلوج، على الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة اليوم الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من تيارت، البيض والأغواط.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط كثيف للثلوج، بسمك يصل إلى 10 سم، على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الثلوج مرتقب بداية من الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، ليستمر إلى غاية الساعة الـ23:00 ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، وسيدي بلعباس، سعيدة والنعامة.