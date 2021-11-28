ثلوج بكميات معـتـــــــبرة عــــــــلى المرتفعات في ولاية باتنة

عرفت مرتفعات ولاية باتنة تساقط كثيف للثلوج، أين تزينت الطبيعة بالحلة البيضاء.

هذا وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذّرت من تساقط للثلوج على المرتفعات التي تصل إلى 900متر.

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي،أمس، لفتح بعض المسالك بعد التساقط الكثيف للثلوج التي شهدته مرتفعات منطقة لارباع بباتنة.

والذي أدى الى غلق وتعطيل حركة السير بالطريق الرابط بين بلدية لارباع وتقصريت حسب ما افاد به بيان وزارة الدفاع.

ولاقت هذه المبادرة استحسان سكان هذه المنطقة.

ليتأكد مرة أخرى جاهزية الجيش الوطني الشعبي للتدخل في كل الظروف ومد يد العون للمواطنين.

كما تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الساعات الأولى من نهار أمس، لفتح الطرق وفك العزلة عن المواطنين ببعض مناطق الوطن.

وجاء هذا التدخل، على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج التي مست الولايات الشرقية والوسطى للوطن.

خاصة على مستوى الطريق الرابط بين بلدية الشريعة والبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

والطريق الرابط بين منطقة جوادة وبلدية بابور بولاية سطيف بالناحية العسكرية الخامسة.

وذلك باستعمال آليات ومعدات تم تسخيرها لهذا الغرض حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية أمس السبت عن تساقط كثيف للثلوج على كافة المرتفعات الداخلية للوطن والتي يصل علوها 900 متر

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الأحد ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأحد. أين سيصل سمك الثلوج إلى 20 سم.

وأضافت ذات المصالح أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج، هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة ثانية تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من منتصف نهار الأحد ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الإثنين. حيث أن سمك الثلوج سيصل إلى 15 سم على الأقل.