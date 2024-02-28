ثلوج تتعدى 30 سم وأمطار تصل 100 ملم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتعدى محليا 60 ملم إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الخميس على الأقل.

أما عن الولايات المعنية بهذه الكميات من الأمطار، فذكر الديوان كل من سكيكدة، عنابة، الطارف.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذرت المصلحة ذاتها من استمرار تساقط امطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 60 ملم إلى غاية يوم الغد الخميس. في كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة.

أما الولايات المعنية فهي تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، فستشهد هي الأخرى استمرار تساقط امطار رعدية جد غزيرة مرفوقة بحبات البرد، لكن بكميات اكثر غزارة، حيث ستتعدى 90 ملم. وهذا إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الخميس على الاقل.

كما ستشهد بعض الولايات، استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر. وسيتعدى سمك الثلوج محليا 30 سم إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة الخميس. وهذا في كل من الولايات تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، تبسة.