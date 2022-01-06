ثلوج تصل إلى 20 سنتمتر على 16 ولاية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الشرقية التي تتعدى 800 متر والمرتفعات الوسطى التي تتعدى 1000 متر.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى سيكون بداية من السادسة من مساء اليوم الخميس إلى غاية منتصف نهار الغد الجمعة. كما سيتراوح سمك الثلوج مابين 10 إلى 15 سنتمتر على المرتفعات الوسطى.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية، أن تساقط الثلوج سيخص مرتفعات البليدة، المدية، تيزي وزو، والبويرة.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية التي يصل علوها إلى 800 متر. بداية من السادسة مساء اليوم الخميس إلى غاية السادسة من مساء الغد الجمعة.

وأضافت ذات النشرية، أن تساقط الثلوج سيخص مرتفعات بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة. بالإضافة كذلك إلى سوق اهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، وباتنة. وسيتراوح سمكه مابين 15 و 20 سنتمتر.

بالمقابل، تسببت الأمطار والثلوج الكثيفة التي تساقطت صبيحة اليوم الخميس، في غلق بعض الطرقات و المحاور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه بولاية البيض الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلديتي البيض وآفلو بولاية الأغواط. على مستوى منحدر قارمي بلدية الغاسول بسبب تساقط الثلوج. كما أنه بولاية سيدي بلعباس الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي وادي السبع وتلاغ مغلق. بالضبط على مستوى بلدية الضاية بسبب تراكم الثلوج. و كذا بالطريق الوطني رقم 13 الرابط بين بلديتي رأس الماء ووادي السبع بسبب تساقط الثلوج.

وأضافت ذات المصالح، أن حركة السير صعبة بالطريق السيار “شرق غرب” بولاية الشلف في شطره الرابط بين ولايتي الشلف وغليزان بسبب تساقط الأمطار. كما أن الطريق الوطني رقم 22 بالضبط على مستوى بلدية بني هديل بولاية تلمسان صعب بسبب الضباب الكثيف وتساقط الأمطار.