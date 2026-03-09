ثلوج تصل لـ 20 سم وأمطار غزيرة تتجاوز 50 ملم بداية من الغد إلى غاية الأربعاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، وثلوج كثيفة. إضافة إلى رياح قوية وزوابع رملية. وهذا بداية من يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم هي كل من تلمسان، عين تموشنت. وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان. وهذا بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 06:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 سا.

أما كل من ولاياتي النعامة، شمال البيض فكمية الأمطار تتراوح بين 20 ملم 40 ملم وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا. بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 09:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 15:00 سا.

كما ستتراوح كمية الأمطار بين 20 الى 40 ملم في كل من ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة. بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 15:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 03:00 سا. أما في بشار فستتراوح بين 20 و40 ملم وتتجاوز 50 ملم محليا. بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 21:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 23:00 سا.

في حين حذر ديوان الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج كثيفة، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 و 1100 متر. تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس. حيث يتراوح سمكها بين 10 و 20 سم. وهذا بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 12:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 12:00 سا.

كما سيتراوح سمك الثلوج بين 5 و15 سم في ولايات شمال بشار، سعيدة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، شمال الأغواط. وهذا بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 18:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء إلى الساعة 15:00 سا.

كما نبه الديوان من هبوب رياح في البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تندوف. وزوابع رملية بشار، بني عباس، تندوف.

