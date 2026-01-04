ثلوج جد كثيفة على مرتفعات 600 متر وأمطار تتعدى 70 ملم بداية من الغد!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تغير جذري في الوضعية الجوية. بداية من يوم غد الإثنين على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وقال بوعلام السايح مكلّف بمهمة بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في تصريح لتلفزيون “النهار”، إن الجزائر ستكون عرضة لاضطراب جوي قوي نتيجة تسرب كتل هوائية باردة من شمال أوروبا نحو البحر المتوسط. يكون محمل بأمطار غزيرة تتراوح كميتها مابين 30 إلى 50 ملم محليا وتتعدى 70 ملم على بعض الولايات الساحلية يومي الإثنين والثلاثاء. مشيرا إلى أن الأمطار ستستمر في التساقط على المناطق الغربية إلى غاية الخميس.

وأشار المتحدث، إلى أن الإضطراب الجوي سيكون محمّل بثلوج جد كثيفة على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا التي يفوق علوها 600 ومن 700 إلى 1000 متر بداية من يوم الثلاثاء. حيث سيتجاوز سمك الثلوج 25 سنتمترا.