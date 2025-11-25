تستمر إلى الخميس.. ثلوج جد كثيفة على 18 ولاية !

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط ثلوج جد كثيفة على العديد من المرتفعات عبر التراب الوطني.

وأشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة، إلى أن سمك الثلوج يصل إلى 10 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر. قسنطينة، قالمة، سكيكدة وسوق أهراس، أم البواقي، باتنة وخنشلة. بداية من الساعة 21:00 اليوم وإلى غاية 23:00 الخميس.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذّرت الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج بسمك يصل إلى 20 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر. وهذا بداية من منتصف نهار يوم غد الأربعاء ويستمر إلى غاية الساعة 23:00 يوم الخميس. في كل من تيزي وزو، البويرة، بجاية وجيجل، سطيف، برج بوعريريج وميلة.

كما حذّرت المصلحة، من تساقط ثلوج بسمك يصل إلى 10 سم، على المرتفعات التي يتعدى علوها 1100 متر. بداية من الساعة 15:00 يوم غد الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الخميس. على كل من البليدة، المدية، تيسمسيلت وعين الدفلى.

