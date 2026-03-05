ثلوج جد كثيفة وأمطار تصل إلى 60 ملم.. سلسلة من الاضطرابات الجوية بداية من السبت

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الخميس، أن سلسلة من الإضطرابات الجوية، مصحوبة بتساقط أمطار غزيرة. وثلوج كثيفة بداية من الاسبوع المقبل.

وحسب خارطة الرصد الجوي، فإن ثلوج كثيفة ستعرفها المرتفعات الغربية و الوسطى الغربية خلال يومي الجمعة والسبت. بكميات تتراوح بين 10 و 15 سم، وهذا على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1200 و1500 متر.

كما اضاف ديوان الارصاد الجوية، أن العديد من مناطق الوطن ستشهد تساقط أمطار غزيرة يوم الجمعة بكميات تتراوح بين 30 و 40 وقد تصل إلى 50 ملم محليا. في كل من وهران، سيدي بلعباس، مشرية، تلمسان، النعامة، البيض، عين الدفلى، الجلفة، تيارت، سعيدة، غليزان، الشلف، تنس، عين تموشنت، مستغانم، الجزائر العاصمة. البليدة، عين وسارة، بوسعادة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، قسنطنية، سوق اهراس، سطيف، تبسة، خنشلة، باتنة، اولاد جلال، مسعد. الأغواط، الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة.

أما يوم السبت، فسيكون الاضطراب الجوي أكثر نشاطا واعتبارا خاصة في الولايات الغربية من حيث تساقط الثلوج.

كما تم تسجيل تساقط أمطار تكون على فترات خلال الصبيحة وأواخر الظهيرة في المناطق الغربية والوسطى. تصل إلى 60 ملم محليا. في كل من تيزي وزو، البويرة، المدية، عين وسارة، الجلفة، افلو، مشرية، النعامة، البيض، بجاية، وجيجل.

وبخصوص التوقعات الطويلة المدى فإلى غاية الأسبوع المقبل تستمر الأجواء غير المستقرة. بتسلسل الاضطرابات الجوية من ضعيفة إلى متوسطة النشاط تميز الولايات الشرقية والغربية .

كما ستعرف الايام القاجدمة انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة. ففي الولايات الغربية تم تسجيل بين 1 الى 5 درجات. وفي الشرقية والوسطى بين 5 الى 10 درجات.