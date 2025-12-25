ثلوج جد كثيفة وأمطار غزيرة بداية من مساء اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار جد غزيرة، ابتداء من مساء اليوم . بكميات تتراوح بين 20 ملم و30 ملم محليا.

كما أشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة باللون البرتقالي، إلى أن الولايات المعنية بتساقط أمطار رعدية هي كل من تيارت. شمال البيض، الأغواط، الجلفة، المدية.

وتصلح النشرية الخاصة بداية من اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 على الساعة 15:00 سا. وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة 01:00 سا.

أما ولايات المسيلة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، فستكون معنية بالأمطار بداية من الساعة 21:00 سا. وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 09:00 سا. بكميات تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر. البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، المسيلة. بسمك يتراوح بين 10 و 15 سم. بداية من اليوم الخميس على الساعة 21:00 سا. وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 12:00 سا.

أما ولايات سطيف، باتنة، خنشلة فمن المرتقب أن تشهد ثلوج بداية من يوم غد الجمعة على الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 سا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور