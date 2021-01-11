ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر على 15 ولاية

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 900 متر هذا الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج، سيصل إلى 15 سم.

هذا وسيبدأ تساقط الثلوج، إبتداء من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر والأغواط وسعيدة.

بالإضافة إلى ولايات البيض والجلفة وتيارت وتيسمسيلت.

كما حذرت نشرية أخرى، من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر بسمك يصل إلى 10سم.

وحسب النشرية، سيبدأ تساقط الثلوج بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في تيزي وزو والبويرة وبجاية وبرج بوعريريج وجيجل وسطيف.