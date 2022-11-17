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قناة النهار

ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.. التفاصيل

بقلم قناة النهار
ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.. التفاصيل
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ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.. التفاصيل

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