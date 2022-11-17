قناة النهار ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 17 نوفمبر 2022 - 10:16 طقس شارك غرِّد أرسل 241 0 ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.. التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OFWqR اقرأ أيضا "بلماضي :"هدفنا كأس إفريقيا المُقبلة قناة النهار 16 نوفمبر ميستر x: أنا ضد نشر الخصوصيات في المواقع .. " كاين لي يصور واش ياكل ويحطها" قناة النهار 27 أكتوبر فاسألوا : فضل الصلاة قناة النهار 28 أكتوبر الرئيس المصري: أهنئ الشعب الجزائري الذي نحترمه ونحبه قناة النهار 01 نوفمبر "بيونة ترد على يحيى طبيش.. "أنت غير تاع سقالي قناة النهار 03 نوفمبر يحيى طبيش: صناعة المحتوى للأطفال يجب أن يكون مقتصر على الموهوبين والمبدعين بوصاية من الأولياء قناة النهار 10 نوفمبر فاسألوا : فضل سورة الإخلاص قناة النهار 29 أكتوبر أبو الغيط: أزمة الغذاء تمثل أولوية مهمة ونأمل تدشين إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي قناة النهار 29 أكتوبر العسل ومنتجات الخلية.. تحدي كبير في إنتاجها بسبب تسويقها قناة النهار 11 نوفمبر والي وهران ينفي إشاعة إنسحاب شركة فيات ويؤكّد إلتزامها بعقد الشراكة مع الجزائر قناة النهار 08 نوفمبر