ثلوج على المرتفعات بأكثر من ألف متر.. و«الجليد» يضرب المناطق الداخلية

مـع استمـرار انخفــاض درجــات الحــرارة

تعرف، اليوم، المناطق الشرقية تساقطا معتبرا للأمطار وثلوج على المناطق التي يزيد علوها عن 1000 متر، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة، في حين تعرف المناطق الشمالية أجواء باردة، أما المناطق الداخلية فتعرف تشكلا للجليد.

وحسب المعلومات المستقاة من مصلحة الأرصاد الجوية، فتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية على المناطق الغربية والوسطى أجواء صافية لكنها باردة، في حين تعرف المناطق الداخلية والهضاب العليا تشكل الجليد خلال الصبيحة.

وبالنسبة للرياح، فستكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة 20 كلم/سا قرب السواحل الغربية، وتكون غربية بسرعة 30 كلم/سا على السواحل الوسطى.

أما على المناطق الداخلية والهضاب العليا، فالرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وبالنسبة للمناطق الشرقية فتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية سحب عابرة تكون أكثر كثافة على السواحل والمناطق الداخلية الشرقية، محمّلة ببعض الأمطار المتفرقة، لتتحسن الأجواء خلال الليل.

أما الرياح فستكون من غربية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح ما بين 30 و40 كلم/سا وتصل أحيانا إلى 50 كلم/سا قرب السواحل.

بالمقابل، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء صافية على العموم تكون على جل المناطق الجنوبية، باستثناء أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي وكذا منطقة بشار، حيث تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما الرياح فستكون من شرقية إلى شمالية شرقية وتصل سرعتها أحيانا إلى 40 كلم/سا على منطقة تندوف والصحراء الوسطى وأقصى الجنوب وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر مالي، مع بعض التطاير للرمال على أقصى الجنوب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح بين 13 و18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 9 و16 درجة على المناطق الداخلية وما بين 14 و25 درجة في أقصى الجنوب.