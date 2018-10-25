ثلوج على المرتفعات وأمطار رعدية بداية من يوم السبت المقبل

توقعات بتراجع درجات الحرارة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة اضطراب جوي مرفوق بأمطار رعدية وثلوج من المرجح أن تُسجل على المرتفعات الداخلية التي يتعدى علوها 1000 متر، بداية من يوم السبت المقبل، مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة.

وقالت، هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ$، أمس، إن الأجواء المرتقبة للأيام القادمة ستكون من مغشاة إلى غائمة، بداية من يوم السبت المقبل، بسبب قدوم اضطراب جوي سريع النشاط محمل بهواء بارد على الغلاف الجوي، يكون محملا بأمطار معتبرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن ألف متر.

وأشارت نفس المتحدثة إلى أن تساقط الثلوج سيكون بداية من ليلة الأحد إلى الإثنين، كما أن درجات الحرارة ستشهد تراجعا ملحوظا بسبب هذا الاضطراب.