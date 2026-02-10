ثلوج على مرتفعات 700 متر.. أمطار غزيرة ورياح هوجاء بداية من الجمعة!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار والثلوج، بعد دخول منخفض جوي قوي. بداية من ظهيرة الجمعة محمّل بهواء بارد وثلوج على مرتفعات 700 متر.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء يومي الأربعاء والخميس ستبقى من مستقرة ومشمسة إلى مغشاة مع بعض الأمطار المتفرقة على فترات. ودرجات حرارة دنيا ستكون باردة لتتراوح مابين 4 الى 10 درجات على المناطق الشمالية ومن 10 إلى 15 درجة بالجنوب. بينما درجات الحرارة القصوى سترتفع قليلا لتتراوح مابين 22 إلى 24 درجة على المناطق الشمالية. ومن 22 إلى 37 درجة بالجنوب.

وأشارت ذات النماذج، إلى تغير تام في الوضعية الجوية بداية من يوم الجمعة، بسبب دخول منخفض قوي للضغط الجوي محمل بأمطار جد غزيرة تتراوح كميتها مابين 50 و70 ملم. مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية التي يزيد علّوها عن 700 متر. ورياح جد قوية خاصة على الولايات الساحلية للوطن. حيث سيستمر هذا الإضطراب إلى غاية صبيحة يوم الأحد.

أما عن حالة البحر، فسيكون من مضطرب إلى هائج بسبب سرعة الرياح القوية التي تتجاوز 80 كلم/سا، مع علو أمواج 3 أمتار.

